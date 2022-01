O cantitate de 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech vor ajunge maine in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este prima tranșa de vaccinuri pediatrice care ajunge in Romania. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Astfel, procesul de vaccinare a copiilor cu varste intre 5 și 11 ani va incepe la data de 26 ianuarie,…