Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru, care pe 2 iunie proclamase sfarsitul epidemiei de COVID-19 pe teritoriul sau, a reintrodus starea de urgenta in urma inmultirii accentuate a cazurilor de coronavirus, relateaza agentia EFE.Incepand de miercuri intra astfel in vigoare noi restrictii menite sa limiteze raspandirea…

- Autoritatile sarbe au declarat vineri stare de urgenta la Belgrad, reimpunand unele restrictii pentru a incetini propagarea noului coronavirus dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de infectari in capitala, transmite Reuters . Locuitorilor Belgradului li se cere sa poarte masti in spatiile publice…

- S-a aflat cel mai bine pazit secret din Romania. Membrii Grupului de Comunicare Strategica, care comunica informații privind evoluția epidemiei de coronavirus sunt trei foști jurnaliști și un fost jandarm."La sfarșitul lunii februarie, cand in Romania a aparut primul caz de infecție cu noul…

- Capitala Chinei a reintrodus masuri de urgenta pe masura ce zeci de noi cazuri de coronavirus au aparut, iar rezidentilor le-a fost interzia orice calatorie „neesentiala" in afara Beijingului, in urma unui nou focar cu noul coronavirus care este inca sub control. Sute de zboruri au fost anulate, scolile…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri seara, ca fotbalul romanesc trece din starea de alerta in una de urgenta, dupa ce mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 au fost descoperite la cluburi din Liga I."Remarcam o lipsa de proceduri a nivelul DSP-urilor nationale. Cred ca…

- Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala, n-a renuntat la ideea de a se infecta voluntar cu COVID-19. Pentru a-si duce planul la bun sfarsit, el a mers in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus.„Am venit sa discut…

- Bulgaria nu va extinde starea de urgența dupa 13 mai dar o serie de restricții vor ramine in vigoare pentru a impiedica o raspindire exploziva a pandemiei de coronavirus. In acest moment, in Bulgaria sint peste 1.600 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și aproape 80 de decese legate…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat duminica ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat in Bulgaria 72 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit…