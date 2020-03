Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Romania, a venit randul Finlandei sa declare stare de urgența din cauza pandemiei noului coronavirus. Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca va permite si inchiderea imediata a frontierelor daca va fi necesar. Finlanda declara stare de urgenta pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus,…

- Guvernul portughez a decretat vineri stare de alerta, pentru a putea mobiliza protectia civila, politia si armata in vederea controlului epidemiei provocate de coronavirus, informeaza AFP.Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei,…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Evenimentele cu peste 1.000 de oameni au fost interzise in Franta, țara in care au fost confirmate 1.126 de cazuri de coronavirus. Masura ar putea sa nu fie aplicata pentru proteste, examene si transport public, potrivit Mediafax.Franta a interzis evenimentele la care participa peste 1.000…

- Guvernul italian a decis sa inchida pana la mijlocul lui martie toate scolile si universitatile din regiunile afectate de noul coronavirus, in conditiile in care Italia a inregistrat peste 2.500 de cazuri de contaminare cu Covid-19.

- Gianni Infantino a anuntat ca se ia in calcul posibilitatea ca meciurile intertari sa fie amanate din cauza epidemiei de coronavirus potrivit news.ro."Sanatatea persoanelor este mai importanta decat orice meci de fotbal. De aceea trebuie sa examinam situatia si sa speram ca se va imbunatati.…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie, scrie publicatia The Japan Times.

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea spectacolelor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it, potrivit Mediafax. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie. Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la autoritati…