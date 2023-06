Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa, vineri, de Karolina Muchova, din Cehia, cu 6-3, 6-2, in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Begu, cap de serie numarul 27, era singura romanca ramasa pe tabloul de simplu al turneului de la Paris, dupa ce Ana Bogdan și…

- Irina Begu este singura sportiva din Romania care se mai afla la Roland Garros. Jucatoarea de pe locul 27 WTA a reușit sa se califice in turul trei unde o va infrunta pe Karolina Muchova din Cehia, in fața careia are doua victorii. Primele doua succese de la aceasta competiție, cu premii totale de 49,6…

- Anastasia Pavlyuchenkova a produs o surpriza mare in turul doi la Roland Garros. Aceasta a eliminat-o pe Liudmila Samsonova, la capatul unui duel fantastic incheiat in 3 seturi, scor 4-6, 7-5, 7-5.

- Jaqueline Cristian (24 de ani, locul 168 WTA) a produs o mare surpriza la Madrid, unde a eliminat-o pe americanca Sloane Stephens (30 de ani, 48 WTA) in primul tur, scor 5-7, 6-4, 6-4! In actul secund, Jaqueline o va infrunta pe rusoaica Anastasia Potapova, locul 25 WTA. Jaqueline Cristian a pornit…

- Anett Kontaveit, fosta ocupanta a locului doi in ierarhia WTA, a fost eliminata inca din primul tur la turneul de la Madrid, dupa ce a fost invinsa in doua seturi de Karolina Muchova, scor 6-2, 6-2.

- In asteptarea rezultatului final al intalnirii dintre Slovenia si Romania, tabloul pentru faza finala (7-12 noiembrie) a Cupei Billie Jean King este aproape complet.La Delray Beach, SUA si vedetele sale Jessica Pegula si Coco Gauff au invins Austria, scor 4-0, in timp ce finalista la Roland-Garros…

- Anastasia Pavlyuchenkova ajungea in 2021 pana in finala de la Roland Garros și se afla pe locul 11 WTA (cea mai buna clasare de cariera), dar rusoaica a avut parte de numeroase probleme și a parasit elita tenisului mondial.

- Sorana Cirstea (32 ani, 74 WTA) s-a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut de Karolina Muchova (26 ani, 55 WTA) din Cehia, cu 7-5, 6-1.