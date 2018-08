Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni astazi, in prima sedinta dupa trei saptamani. Deocamdata, nu a fost anuntata ordinea de zi, insa Executivul intentiona sa aproba rectificarea bugetara, pentru care inca nu a fost dat avizul CSAT informeaza news.roSedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta…

- Executivul a facut acest demers in temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consililui Suprem de Aparare a Țarii. Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgența, are in vedere necesitatea adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pentru asigurarea…

- Guvernul Romaniei a solicitat convocarea CSAT, in premiera pentru țara noastra dupa ’89, in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse in proiectul primei rectificari a bugetului de stat pe anul 2018.…

- Liviu Dragnea a sustinut ca este o premiera ca rectificarea bugetara sa nu fie aprobata de CSAT. El a spus ca, potrivit legii, premierul a recurs la varianta in care o treime din membrii Consiliului convoaca CSAT, iar scrisoarea Vioricai Dancila in acest sens este deja la Cotroceni.Ministrul…