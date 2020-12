Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat unda verde pentru convocarea noului Parlament al Romaniei. Șeful statului a semnat, miercuri, decretul pentru convocarea noului legislativ. Sedinta va avea loc luni, la ora 12.00. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 16 decembrie a.c., decretul…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate LISTA NOILOR PARLAMENTARI AI ROMANIEI. Iata lista noilor senatori și deputați: - LISTA cu deputații (CLICK PE LINK) - LISTA cu senatorii (CLICK PE LINK)Conform procedurii Parlamentul Romaniei va fi convocat pe 21 decembrie…

- Postul TVR 1 va transmite in direct ceremonia de la Arcul de Triumf prin care va fi marcata anul acesta Ziua Nationala, pe 1 decembrie, si la care vor participa doar oficialitati, iar in aceeasi zi va difuza un documentar in premiera, concerte si programe speciale. Presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, duminica, Institutul Clinic Fundeni. „Am ținut sa vin astazi aici pentru a le transmite direct medicilor de terapie intensiva ca efortul lor este apreciat și, cel mai important, salveaza vieți”, a spus președintele la finalul vizitei. „(…) Un foarte bun exemplu…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, mai multi ministri si reprezentanti ai domeniului sanitar.Dupa ședința, Klaus Iohannis a spus ca toate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban da explicații in Parlament despre bugetul anului viitor, dar și despre ce se va intampla cu taxele și impozitele in 2021. TVR va transmite in direct dezbaterile, care incep la ora 16.00.

- Președintele Klaus Iohannis are, marți, 3 noiembrie, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și de prezentare a masurilor de gestionare a epidemiei de COVID-19. La discuții urmeaza sa...

- Sedinta de Guvern, la ora 19:00, la Palatul Victoria.Cabinetul Orban se va reuni, miercuri, in sedinta, la ora 19:00, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului.Amintim ca, Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, dupa sedinta de lucru de la Cotroceni la care au participat ministrul…