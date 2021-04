Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul dan Barna i-a convocat pe miniștrii USR PLUS intr-o ședința, care va avea loc la ora 12.00, in biroul sau de la Palatul Victoria, pentru a decide daca vor participa la ședința Executivului de joi, care este programata la ora 13.00, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Alianța.…

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. Dacian Cioloș a reproșat intr-un mesaj pe Facebook ca este „inacceptabila” demiterea lui Voiculescu „fara…

- Liderii coaliției vor avea luni o prima intalnire care are loc intr-un context tensionat dupa ultimele declarații ale premierului Florin Cițu la adresa ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Liberalii se reunesc intr-o ședința a Biroului Executiv, la ora 10, inainte de ședința coaliției, in care este…