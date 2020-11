Prima secție de votare din diasporă, închisă din cauza epuizării buletinelor de vot Din cauza epuizarii stocului de buletine de vot, secția de votare nr. 1/349 din Frankfurt, unde astazi a fost anunțata alerta cu bomba, a fost inchisa, acum cateva clipe. „Vrem sa votam!”, scandeaza moldovenii care au venit sa-și exerciteze dreptul civic, dar așa și nu au reușit sa voteze. „Unica soluție, cine are posibilitatea, este sa va deplasați la alta secție de votare. Am discutat cu rerp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Din cauza epuizarii stocului de buletine de vot, secția de votare din Frankfurt, unde astazi a fost anunțata alerta cu bomba, a fost inchisa, acum cateva clipe. „Vrem sa votam!”, scandeaza moldovenii care au venit sa-și exerciteze dreptul civic, dar așa și nu au reușit sa voteze.

- In vederea bunei desfasurari a procesului de votare, CEC atentioneaza alegatorii ca, in urmatoarele ore, in unele sectii de votare deschise in afara tarii ar putea sa se epuizeze cele 5.000 de buletine de vot, care, conform prevederile Codului electoral, reprezinta cantitatea maxima ce poate fi repartizata.

