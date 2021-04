Stiri pe aceeasi tema

- Este prima intalnire intre PNL și USR-PLUS, dupa scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu. Cele doua tabere au incearcat sa gaseasca o rezolvare la criza din guvern, dar nu au stabilit nimic clar. Liberalii sunt fermi pe poziție, insa. Nu il schimba pe Cițu de la șefia Guvernului. Solicitarile PNL in…

- Dupa patru ore de discuții in coaliția de guvernare, copreședintele USR-PLUS, Dan Barn, a declarat ca in ședința fiecare dintre parteneri și-au prezentat pozițiile și punctele de vedere. Barna a anunțat ca discuțiile vor fi reluate marți la ora 16. „Au fost cateva ore de discuții in care fiecare dintre…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, le solicita celor de la USR-PLUS sa vina cu o propunere pentru funcția de ministru al Sanatații. Declarațiile acestuia vin in contextul in care partidele din coaliție au avut, luni, discuții pentru a rezolva criza politica in care se afla. Citește și: Inca…

- „Coaliția merge mai departe”, a transmis Ludovic Orban, președintele PNL, sambata intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, Orban a insistat asupra declarației facute anterior in cursul zilei, anume ca „orice ministru, inainte de a-și ataca premierul, trebuie sa iși scrie demisia”. Ludovic Orban a transmis,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca are un comportament demn de junta militara. Vlad Voiculescu a vorbit despre ancheta prin care trece fostul sau consilier, Ștefan Voinea. „Premierul a gasit de cuviința sa porneasca o ancheta imptriva unui membru al echipei…

- Vlad Voiculescu spune ca a facut si greseli in activitatea de la Ministerul Sanatații, una fiind aceea ca l-a evaluat greșit pe premierul Florin Cițu. Declarația fostului ministru despre o eventuala revenire la MS. Voiculescu a fost intrebat, vineri seara, la Digi24, daca la in negocierile…

- PNL a facut zid în fața lui Florin Cîțu și adopta tactica așteptarii. De altfel, decizia premierului de-a a-l demite pe ministrul Sanatații a fost salutata în interiorul PNL unde, de mai mult timp existau mari nemulțumiri pe tema activitații lui Vlad Voiculescu. Decizia conducerii…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a fost demis din funcție, de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Tot astazi, 14 aprilie, a fost revocat din funcție și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Documentele de revocare…