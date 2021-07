Prima retrospectivă de film documentar românesc contemporan din Marea Britanie Framing the Change este prima retrospectiva de film documentar romanesc contemporan din Marea Britanie, organizata de ICR Londra in parteneriat cu festivalurile romanești Astra Film și One World Romania și doua dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri britanice, Sheffield Doc Fest și Open City Doc. Retrospectiva romaneasca este in plina desfașurare in UK și continua cu o selecție de filme realizata de Andrei Rus, director artistic al Festivalului One World Romania.„Programul propus de mine cuprinde, pe de o parte, filme inovatoare formal, deja reputate internațional, precum mini-retrospectiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

