- Luand in considerare faptul ca in ultima perioada s-a inregistrat o evoluție ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA, iar aceasta a condus la incadrarea unui numar ridicat de asigurați RCA in categoria asiguratului cu risc ridicat, printre altele, autoritațile considera…

- Inghețarea prețurilor RCA pentru 6 luni la nivelul datei de 28 februarie 2023 ar urma sa fie decisa miercuri de Guvern, pentru a calma lucrurile in plin faliment Euroins, dar soluția gandita de ASF are multe defecte și unii șoferi vor plati mai mult pe asigurarile auto, arata datele brokerilor consultate…

- Haosul de pe piața polițelor RCA Romania va avea o nota uriașa de plata, pe care o vom suporta cu toții. Doar colapsul Euroins va lasa in urma o gaura de cel puțin 250 de milioane de euro. Economiștii calculeaza insa ca, in total, costurile vor urca la un miliard de euro.

- Tarifele de prima RCA practicate de asiguratori la 1 martie 2022 nu sunt transparente și nu pot fi verificate de consumatori, pentru a putea fi siguri ca limitarea este respectata in mod efectiv, atenționeaza joi Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) cu privire la proiectul…

- Președintele Camerei Depitaților, Marcel Ciolacu, liderul PSD, afirma, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Exasperați de prețurile ridicate ale materialelor de construcții, dar și de manopera ceruta de meseriați, mulți romani aleg sa faca singuri renovari in locuințe. In acest mod, chiar daca nu le iese perfect știu ca n-am platit nimic.

- Prezent vineri in judetul Prahova, unde a facut vizite la operatori economici din mai multe localitati, ministrul Economiei a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca numarul companiilor mici si mijlocii care s-au inchis in cursul anului trecut nu este mai mare decat cel inregistrat in anii anteriori.…