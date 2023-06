Presedintele chinez Xi Jinping a avut prima reacție oficiala, dupa vizita de luni a secretarului de stat american, Antony Blinken, care s-a desfașurat, așa cum era normal la Beijing. Xi a salutat “progresele” inregistrate in discutiile cu secretarul de stat american. Statele Unite si China s-au angajat sa isi stabilizeze legaturile grav deteriorate, dar ramane de vazut in ce masura isi pot rezolva cele mai mari dezacorduri, relateaza Reuters si Associated Press. "Welcome to China"Chinese President Xi Jinping shakes hands with US Secretary of State Antony Blinken, as the pair meet in Beijing https://t.co/bHR1zwQU0w…