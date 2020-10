Stiri pe aceeasi tema

- "Curtea de Apel București a luat azi decizia fireasca de a respinge contestațiile pesediste total nejustificate privind alegerile locale de acum o luna și a validat mandatul de primar general al Capitalei, acordat de cetațeni. In aceasta saptamana, voi putea prelua oficial funcția și incepem…

- Curtea de Apel București a validat mandatul lui Nicușor Dan ca primar al Capitalei. Instanța a respins toate apelurile formulate impotriva validarii acestuia. Curtea de Apel București a admis excepția tardivitații și a respins toate apelurile ca tardiv formulate. Decizia este definitiva. Saptamana trecuta,…

- Presedintele Klaus Iohannis face prima declaratie de presa la o zi dupa alegerile locale 2020, in contextul in care Nicusor Dan, candidatul PNL-USR PLUS la Primaria Capitalei, a obtinut 42.74 % din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca instituția pe care o conduce va demara proiectul „Școli sanatoase in București”, cu un buget de 50 de milioane de lei, prin care 250.000 de elevi vor putea fi testați pentru COVID-19, informeaza Mediafax.Gabriela Firea a scris, sambata, pe…