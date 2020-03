Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a scris duminica pe Facebook, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, ca a trecut ''o cumpana'' si se bucura ca nimeni nu a fost grav ranit. "Am trecut o cumpana, in care poti vorbi despre cat de fragila este viata. (...) Conduc prudent…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost implicat intr-un accident! Sambata seara, masina condusa de edil a fost lovita in plin. Edilul a facut primele declaratii dupa cumpana prin care a trecut.

- Liviu Iolu, candidat PLUS la Primaria Iasi, afirma, dupa accidentul in care a fost implicat primarul Mihai Chirica, care va candida pentru un nou mandat din partea PNL, ca, dupa ce-si revine din soc, acesta trebuie sa explice a cui este masina pe care o conducea si care nu exista in declaratia de avere.

- Dupa ce a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, Poli Iași se confrunta și cu o veste trista in aceasta seara. Conform Mediafax, Mihai Chirica, primarul Iașiului și omul care controleaza din umbra echipa antrenata de Mircea Rednic, a fost implicat intr-un accident rutier sambata seara, dupa ce ar fi intrat in…

- Mihai Chirica afost implicat, sambata seara, intr-un accident rutier. Edilul Iașului a fostluat de ambulanța și dus la spital. Din primele informatii, edilul, care se afla la volanul unui autoturism Toyota pe strada Toma Cozma, nu a respectat culoarea rosie a semaforului si s-a izbit puternic in intersectie…

- Un accident rutier s a produs luni dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu zona Triton , intre un microbuz de transport persoane si un autoturism.Potrivit SAJ Constanta, in microbuz se aflau copii cu dizabilitati ce erau insotiti de parinti. Trei persoane au fost ranite in urma evenimentului. Este vorba…

- Sergio Romero, portarul lui Manchester United, a fost implicat intr-un accident rutier in apropierea bazei de antrenament a clubului. Fotbalistul argentinian a scapat nevatamat, insa si-a distrus masina, un Lamborghini Gallardo de aproximativ 200 de mii de euro.

- Anamaria Ferentz a primit foarte multe mesaje si ganduri bune pe rețelele de socializare. Vedeta a tinut sa multumeasca public tuturor pentru cuvintele frumoase si a marturisit ca se simte foarte bine și ca acum apreciaza mult mai mult fiecare clipa petrecuta in viata. „Va mulțumesc tuturor…