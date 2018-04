Stiri pe aceeasi tema

- Inna este un magnet pentru brandurile din strainatate. Dupa ce a filmat o serie de spoturi publicitare pentru o firma de bauturi racoritoare, romanca a primit propunerea unei reclame la sampon, alaturi de actorul Burak Ozcivit. Inna, umilita si cu banii luati. Prin ce cosmar trece artista…

- Emisiunea de aseara nu s-a terminat bine pentru Cristi Brancu. Prezentatorul TV a jucat un joc impreuna cu un artist, iar jocul presupunea sa-și arunce cu apa in fața. Interpretul de muzica de petrecere a caștigat și era randul sau sa-i arunce cu apa in fața lui Cristi Brancu, insa acesta a aruncat…

- Noul single lansat de Delia (36 de ani), „Du-te-ma“, compus integral de artista si produs de Alex Cotoi, a starnit diverse reactii in mediul online. Exista inclusiv internauti care o acuza ca a plagiat una dintre piesele cantaretei americane Lady Gaga, asa ca Delia le-a explicat, teoretic, de ce acuzatiile…

- Prima reacție a Oanei Roman dupa ce s-a spus ca tatal ei este urmarit penal. Vedeta marturisește ca acest lucru nu trebuia sa se intampla și ca tatalui ei i se face o nedreptate. Petre Roman, alaturi de alți oameni politici, ar putea fi puși in urmarire penala, sub acuzații de crime impotriva umanitații,…

- Gheorghe Hagi a reușit sa impresioneze in timpul unei conferințe de presa cand a vorbit despre hotul care i-a spart locuinta, in preajma sarbatorilor de iarna, prins miercuri, in Voluntari.

- Reg E. Cathey, actor american care s-a remarcat în productii precum serialele &"Culisele puterii/ House of Cards&" si &"Cartelul Crimelor/ The Wire&", a murit la vârsta de 59 de ani, conform news.ro.