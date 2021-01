Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile se vor mentine in general peste mediile normale ale perioadei in urmatoarele patru saptamani. Totodata, regimul pluviometric va fi excedentar in toata țara, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie, potrivit MEDIAFAX. Saptamana 04.01.2021 – 11.01.2021…

- Temperaturile in timpul zilei vor fi in jurul valorii de 10 grade, iar saptamana viitoare vor scadea brusc, spre medii de 4-5 grade. In timpul noptilor, mercurul in termometre va scadea sub limita inghetului, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe 20 decembrie.

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește și se va ajunge la temperaturi de 12 -13 grade, pentru ca apoi frigul sa revina. Precipitații se anunța din 4 decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 20 noiembrie. In Transilvania, media regionala a temperaturilor maxime in primele zile de prognoza va fi de 8-10 grade, iar minimele vor…

- Vremea se raceste accentuat in urmatoarele zile, iar ploile vor reveni in peisaj de joi, 12 noiembrie. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM0, valabila pana pe 22 noiembrie, frigul va pune stapanire pe Romania. Temperaturile scad in toata tara, iar minimele se vor situa in general…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 9 noiembrie. In Transilvania, prima saptamana va debuta cu o incalzire a vremii, astfel incat temperaturile maxime vor crește, de la 11 grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 26 octombrie – 23 noiembrie. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate fața de cele obișnuite, in urmatoarele doua saptamani. Dupa 15 noiembrie sunt posibile ninsori. In județul Alba, maximele vor fi intre 14 și 18 grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor in intervalul 5 – 18 octombrie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Oltenia Temperaturile…