Prima premieră a stagiunii la Național: câine cu om. câine fără om Prima premiera a stagiunii 2021/2022 a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova este spectacolul caine cu om. caine fara om, producție in regia lui Radu Afrim. Primele reprezentații vor avea loc in 9, 10, 15 și 16 octombrie 2021, de la ora 17:00, in Sala I.D. Sirbu a teatrului. caine cu om. caine fara om este cel de-al patrulea spectacol pe care Radu Afrim il monteaza la Naționalul craiovean, dupa Daca am gandi cu voce tare de Adnan Lugonic, Casa cu suricate de David Drabek și recent premiata producție Inima și alte preparate din carne de Dan Coman, caștigatoare a Premiului UNITER pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

