Stiri pe aceeasi tema

- Nicola intampina luna decembrie cu o frumoasa piesa numai buna pentru perioada sarbatorilor de iarna. In colaborare cu Sprint Music artista a pus la cale o melodie care va fi pe buzele tuturor de Craciun, “Cadouri in avans”. De noua piesa a artistei sunt vinovați pentru muzica Adi Cristescu și Mihai…

- La un an de la debutul lui oficial in lumea muzicala, Johny Romano intenționeaza sa dea lovitura cu o noua colaborare muzicala. De data aceasta lanseaza “Bahtalia”, o piesa la care a colaborat cu Ștefan Mihalache alias Connect R, cel care l-a și descoperit. La un an de cand a lansat “Na Janau” și a…

- Cameleonica solista Izabela Radu, care a participat la mai multe emisiuni concurs de talente, revine in atenția fanilor cu o colaborare de succes cu Taraful Simion, alaturi de care lanseaza o frumoasa piesa, “Doar sa te PUP”, o melodie vesela, plina de culoare. Solista canta cu familia ei și spera sa…

- Cel mai nou cuplu muzical este format din Antonio Pican și Andreea Bostanica! Si deja face valuri in showbizz pentru ca lasa loc de interpretari! Artiștii tocmai au avut parte de prima colaborare muzicala pentru piesa “Ra Ta Ta”, la care au filmat și un videoclip extrem de picant pe care mulți fani…

- Sean Norvis lanseaza impreuna cu DJ Lucian & Geo, remixul oficial al hitului international “Luana”. Piesa este compusa si produsa de catre Costi Ionita alaturi de Faydee. “Luana” te poarta intr-o lume in care fericirea sincera si iubirea adevarata sunt cele mai de pret cadouri. Remixul are un vibe pozitiv…

- “Acasa” e acolo unde ești cu inima” Unul dintre cei mai indragiți soliști romani revine in atenția fanilor sai cu o melodie speciala in care face dezvaluiri despre viața sa. “Acasa” se numește noul single pentru care Connect-R a filmat și un videoclip pe care il puteți urmari in continuare. Aproape…

- Anda Adam invața limba turca și are incredere in potențialul artiștilor de la noi “Noi, artiștii din Romania, avem inca super potențial și pentru industria muzicala internaționala…” Dupa ce a scos un super feat cu Xonia la piesa “Diamond Girl”, Anda Adam și-a propus sa “rupa” din nou topurile muzicale…

- Lansare-eveniment in industria muzicala din Romania! Andra este tatuatoare profesionista și are brațul plin de tatuaje, iar Smiley este un designer vestimentar creativ. Rolurile atipice ale celor doi artiști sunt ipostaze din videoclipul piesei „Doar vina ta”, prima piesa impreuna a celor mai importanți…