Stiri pe aceeasi tema

- "Maine aprobam in forurile de conducere un protocol de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, inclusiv la Bucuresti. PMP e aliat cu noi la guvernare si chiar daca a existat o candidatura separata, care trebuie sa recunoastem ne-a dat ceva emotii. M-a surprins candidatura. La experienta…

- ​Nicusor Dan a declarat, întrebat daca se va înscrie în PNL, ca are o lunga viata profesionala, ca primar general al Capitalei si ca în urmatoarele luni este extrem de preocupat de viata Bucurestiului. El a adaugat ca reflecteaza la o intrare în politica.„O…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Ludovic Orban anunta ca luni conducerea PNL va aproba protocolul de alianta cu PMP pentru consiliile judetene si locale. O alianta intre cele doua partide ar putea exista si in Bucuresti, desi USR s-a opus sistematic unei asemenea solutii.„Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem…

- "Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine aprobam in Biroul Politic National un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar daca a existat o candidatura separata, care ne-a dat…

- Liderul PMP Eugen Tomac a motivat marti pe Facebook candidatura lui Traian Basescu la Primaria Generala a Capitalei explicand ca formatiunea sa a fost prima care a fost alaturi de Nicusor Dan. „Insa dupa ce Ludovic Orban m-a informat ca USR si PNL nu vor o intelegere cu PMP, domnul candidat Nicusor…

- "Foarte multi se intreaba ce are Basescu? De ce pleaca de la o solutie politica atat de calduta cum este conditia de membru in Parlamentul European si vine la curatat orasul?Am ajuns la concluzia ca am acumulat atata experienta ca ar fi pacat sa nu-mi onorez mandatul pe care l-am castigat…

- Fostul presedinte Traian Basescu va intra in competitia pentru primaria generala, in cazul in care PNL si USR nu fac alianta cu PMP. Si nu vor face. Basescu va rupe din voturile lui Nicusor Dan, la fel cum fostul sau rival, Victor Ponta, va rupe din voturile Gabrielei Firea. Ludovic Orban ar vrea alianta…