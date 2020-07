Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 17 iulie, Romania are prima infrastructura de colectare separata sub forma unor animale marine gigant, care reprezinta cele mai cunoscute specii protejate din apele din Romania. Acestea sunt amplasate pe 3 dintre cele mai importante plaje din stațiunile turistice de pe litoralul…

- Romania are prima infrastructura de colectare sub forma de animale marine gigant pe plajele de la Marea Neagra. Incepand de vineri, 17 iulie, Romania are prima infrastructura de colectare separata sub forma unor animale marine gigant, care reprezinta cele mai cunoscute specii protejate din apele din…

- Incepand de vineri, 17 iulie, Romania are prima infrastructura de colectare separata sub forma unor animale marine gigant, care reprezinta cele mai cunoscute specii protejate din apele din Romania. Acestea sunt amplasate pe 3 dintre cele mai importante plaje din stațiunile turistice de pe litoralul…

- Colectarea selectiva este incurajata pe plajele de la Marea Neagra cu animale marine gigant. Incepand de vineri, animalele marine gigant, care reprezinta cele mai cunoscute specii protejate din apele din Romania, sunt amplasate pe 3 dintre cele mai importante plaje din stațiunile turistice de pe…

- Sunt unul, dintre cei care, vrand nevrand imi petrec mult timp, pe internet, in lumea virtuala.Si incerc sa discern ce este si ce nu este bine.Pe deasupra am si cateva grupuri de Facebook, si pagini, pe care le administrez.Numai ca, parca niciodata, nu a fost asa nebunie in spatiul virtual, in Romania,…

- 1. In perioada pandemiei de coronavirus, cei mai multi dintre noi au apelat, fie din obisnuinta, fie de nevoie, la cumparaturile online. Credeti ca acest obicei de cumparare se va mentine si, de ce nu, chiar va deveni frecvent, in domeniul fashion, si la finalul acestei perioade? La inceputul…

- Inflația a avut o scadere constanta in ultimele luni, anunta senatorul liberal Ioan Cristina, Romania nemaifiind campioana inflației și a creșterilor de prețuri in Uniunea Europeana, așa cum era in guvernarea PSD. „Rata inflației a scazut la 2,3% in mai, fața de 2,7% in aprilie. Este cel mai scazut…

- Conform celor spuse de vedeta B1 Tv in editia de luni a emisiunii „ Lumea lui Banciu ”, noul coronavirus ataca zonele mai sensibile ale organismului. Observatiile acestuia sunt bazate pe o sinteza a ultimelor stiri din lumea stiintifica despre pandemia care a paralizat aproape toata planeta. „Se spune…