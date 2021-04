Stiri pe aceeasi tema

- Tiger Woods conducea aproape de dublul limitei de viteza de 45 mph (72 km/h), cand a suferit accidentul de mașina, in februarie, potrivit șefului poliției din Los Angeles, informeaza BBC Sports, relateaza Mediafax. Jucatorul de golf, in varsta de 45 de ani, a suferit un accident de mașina…

- Superstarul golfului profesionist Tiger Woods, 45 de ani, a suferit marti dimineata "mai multe rani la picioare", necesitand o interventie chirurgicala, dupa ce a iesit de pe sosea si s-a rostogolit de mai multe ori in timp ce circula, singur, la volanul masinii sale in apropiere de Los Angeles,…

