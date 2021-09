A aparut prima imagine cu tatal lui Cabral in inchisoare, in Congo. Medicul Alexandre Ibacka Dzabana (77 ani) a fost arestat din luna martie a.c., chiar inaintea alegerilor din țara vest africana, pe motiv ca a incercat sa ”destabilizeze procesul electoral”. Datorita varstei și afecțiunilor sale, tatal natural al lui Cabral a ajuns la spital, fiind eliberat condiționat și internat de urgența la un spital din Brazzaville, capitala Republicii Congo. Inițial s-a crezut ca Alexandre Ibacka Dzabana a fost rapit deoarece cei ce l-au ridicat din fața casei sale erau civili. In calitate de președinte…