Stiri pe aceeasi tema

- Irina Lepa traieste cea mai mare fericire! In urma cu sapte luni, viata ei s-a schimbat radical si ii multumeste lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a intamplat cu ea. De cand David a venit pe lume, artista sustine ca este cu totul alt om.

- Una dintre cele mai cunoscute vedete K-pop, Sulli, in varsta de 25 de ani, a fost gasita decedata in locuința sa din apropiere de Seul, Coreea de Sud, transmite BBC. Cantareața, pe numele sau real Choi...

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Dua Lipa le-a promis fanilor ca va lansa „foarte curand” muzica noua, inaintea apariției celui de-al doilea material discografic, noteaza contactmusic.com. Vedeta pop in varsta de 23 de ani a lucrat intens la cel de-al doilea album din cariera, album care va veni dupa cel de debut, ‘Dua Lipa’, lansat…

- O cantareața cunoscuta de la noi este insarcinata in patru luni cu un concurent de la „Puterea dragostei”. Viitoarea mamica a confirmat totul dupa ce a ținut totul secret pana de curand. Cand a dat vestea cea mare, apropiații și fanii ei s-au bucurat nespus de mult și s-au intrecut in mesaje de felicitare.…

- Cântareata de muzica country americana Kylie Rae Harris a murit la vârsta de 30 de ani, într-un accident de masina produs în noaptea de miercuri spre joi, scrie mediafax.ro.

- Cunoscuta vedeta, Radu Iordan sau mai zis Puberu așa cum il cunoaște toata lumea, a vizitat Transalpina la sfarșitul saptamanii trecute impreuna cu iubita sa. Cei doi au profitat de vacanța și s-au bucurat de aerul curat și de peisajele frumoase pe care zona montana le ofera. Transalpina…