Stiri pe aceeasi tema

- Kristen Stewart seamana cu siguranța cu prințesa Diana. Cel puțin in fotografia lansata recent din viitorul film Spencer, in care actrița o interpreteaza pe regretata Lady D. Acțiunea filmului, scris de creatorul „Peaky Blinders”, Steven Knight, se invarte in jurul unui weekend de Craciun din viața…

- Filmul "Soul" va deschide o noua era pentru productiile de animatie, nu doar prin temele filosofice pe care le abordeaza, precum importanta si insemnatatea vietii, ci si prin faptul ca este primul lungmetraj din istoria de 25 de ani a studioului Pixar care beneficiaza de o distributie alcatuita predominant…

- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI in filmul ''The Cipher'', o adaptare pentru micile ecrane a cartii cu acelasi nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informeaza joi presa de specialitate de la Hollywood, preluata de EFE. In acest film care va…

- Actorul roman Conrad Mericoffer a fost premiat recent premiat la festivalurile din Gijon si Torino pentru rolul din „Camp de maci”, regizat de Eugen Jebeleanu, potrivit news.ro.Conrad Mericoffer a castigat premiul pentru cel mai bun actor in sectiunea oficiala Retueyos la Festivalul International…

- Actorul si regizorul basarabean Vlad Ciobanu a marturisit intr-un interviu, realizat pe 15 ianuarie 2019, ce impact a avut in viata lui prima sa aparitie cinematografica, atunci cand a jucat rolul poetului Mihai Eminescu in filmul Luceafarul, regizat de Emil Loteanu, in anul 1987.

- Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj dupa moartea actriței Draga Olteanu Matei, care a incetat din viața in noaptea de marți spre miercuri. Bogdan Gheorghiu a spus ca dupa o cariera de aproape 55 de ani, Draga Olteanu Matei a parasit scena lumii in noaptea de marți ...

- Charles Spencer i-a adus un omagiu printesei Diana, sora sa mai mare, publicand pe Twitter o fotografie din copilarie cu viitoarea printesa de Wales. Potrivit Daily Mail, imaginea este din 1967. Lady Diana avea in jur de 6 ani si Charles Spencer 4 ani. Lady Diana, mama printilor William si Harry, a…

- Charles Spencer i-a adus un omagiu printesei Diana, sora sa mai mare, publicand pe Twitter o fotografie din copilarie cu viitoarea printesa de Wales.Potrivit Daily Mail, imaginea este din 1967. Lady Diana avea in jur de 6 ani si Charles Spencer 4 ani, potrivit news.ro. Citește și: PROTEST…