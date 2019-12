Stiri pe aceeasi tema

- In vederea facilitarii obținerii certificatului de cazier judiciar și a reducerii timpului de așteptare la ghișeele de lucru cu publicul existente la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, Poliției municipiului Onești și Poliției Municipiului Moinești, Poliția Bacau vine in intampinarea cetațenilor…

- Unirea Bucovinei cu Romania s-a realizat dupa o serie de evenimente politice si militare de dupa terminarea Primului Razboi Mondial, care au culminat cu votarea in unanimitate de catre Congresul General al Bucovinei, reunit in Sala Sinodala a Palatului Mitropolitan din Cernauti, pe data de 15/28 noiembrie…

- Incepand din luna mai a anului in curs, prin Legea nr. 96/2019, Parlamentul Romaniei a instituit „Ziua Dramaturgiei Romanești”, o adevarata sarbatoare culturala nationala care se va celebra anual, pe data de 13 Noiembrie, in amintirea premierei spectacolului cu piesa „O scrisoare pierduta”, de I. L.…

- Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala (DRAF) Suceava, de care aparținem și noi, au luat la puricat, in ultimele doua luni, sute de afaceri din tot județul. Astfel, au intrat sub lupa specialiștilor antifrauda firme din Buhuși, Comanești, Moinești, Onești și Darmanești,…

- Ansamblul monumental comemorativ de pe Dealul Coșna, dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial, a fost inaugurat sambata, 5 octombrie, cu un ceremonial militar și religios. Proiectul ansamblului monumental aparține Asociației „Prospectorii Istoriei” (API) din Comanești și Asociației „Regimentul 15 Infanterie”…

- Ansamblul monumental comemorativ de pe Dealul Coșna, dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial, va fi inaugurat sambata, 5 octombrie, cu un ceremonial militar și religios. Monumentul Proiectul aparține Asociației Prospectorii Istoriei (API), din Comanești, și Asociației „Regimentul 15 Infanterie” (ARI).…

- Numele IT-istului Daniel Dines va intra definitiv pe lista personalitaților originare din Onești. Un proiect creat impreuna cu partenerul sau de afaceri, Marius Tirca, se spune ca va fi evaluat la 7 miliarde de dolari. IT-istul – scrie Ziarul Financiar – a lucrat pentru Microsoft, dar s-a intors in…

- In incinta Batalionului 151 Infanterie „Razboieni” din Iași a fost sfințita, la mijlocul acestei saptamani, o troița ridicata in memoria eroilor cazuți in teatrul de operații militare din Afganistan. Troița este o cruce sculptata in piatra de artistul plastic Cornel Solomon, din Slanic Moldova. La ceremonia…