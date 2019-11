Stiri pe aceeasi tema

- Dorina Chihaia, in varsta de 26 de ani, a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a carei mare finala va avea loc pe 8 decembrie, in Atlanta, SUA, potrivit Mediafax.Dorina Chihaia, care a mai reprezentat Romania la concursul Miss Imperial…

- Universitatea din București i-a invitat pe Klaus Iohannis și Viorica Dancila la o dezbatere publica. Dezbaterea urmeaza sa aiba loc vineri, 22 noiembrie 2019, incepand cu ora 19.00, in Aula Magna a Facultații de Drept, Universitatea din București.

- Cu o informare in extenso a incursiunii de peste ocean, a conducerii Uniunii la New York Luni, 11 noiembrie 2019 - ora 17,00, are loca tradiționalul eveniment prilejuit de ˝Seratele Eminescu, jurnalistul˝. Se va prezenta un nou text – lecție din publicistica lui Eminescu, dupa care va urma o informare…

- Conferința „Provocari actuale privind cautarea și identificarea persoanelor disparute”, organizata de Sursa Zilei, in parteneriat cu Universitatea „Nicolae Titulescu”, continua, vineri, in a doua zi de dezbateri, la sediul instituției de invațamant superior, din București. Puteți urmari live, aici,…

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, printre invitati si speakeri se numara reprezentanti ai unor institutii si organizatii precum: Ministerul Afacerilor Externe - Biroul SUERD, Academia Romana, Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului, Punctul de Contact SUERD - MDRAP, Ministerul…

- Un numar de 19 tari participa, in perioada 9 - 11 octombrie, la Palatul Parlamentului, la editia 2019 a competitiei European Cyber Security Challenge (ECSC), Romania fiind prezenta cu o echipa formata din 10 tineri potrivit Agerpres Pe durata celor trei zile de concurs, echipele finaliste vor trebui…

- In perioada 5-8 septembrie 2019, s-a desfașurat, la Palatul Parlamentului din București, cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei Internaționale a Elenismului. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania. La aceasta ediție, care s-a bucurat de…

- Pe 21 si 22 septembrie, Asociatia The Social Incubator organizeaza turneul „Tenis pentru Fapte Bune” ce sustine cauza tinerilor institutionalizati din Romania. Evenimentul reuneste campioni olimpici si mari jucatori de tenis pentru o cauza nobila: sustinerea tinerilor institutionalizati.