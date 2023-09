Prima ediție a Festivalului ecvestru de la Câmpu Cetății In acest weekend a avut loc prima ediție a unui astfel de eveniment in județul Mureș, dar inițiatorul iși propune chiar organizarea unui Campionat Național, in viitor. Participanții au fost din 8 județe, iar din Mureș, printre cei care au raspuns provocarii, au fost localnici din Beica de Jos, Chiheru de Jos, Ibanesti, Reghin etc. Probe: viteza, tracțiune – simplu și dublu, și proba de frumusețe. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitațile Vaii Gurghiului, și anume comunele Solovastru, Gurghiu, Hodac, Ibanești la care se adauga municipiul Reghin și-au dat intalnire pe Platoul Fancel pentru cea de a XVI-a ediție a Festivalului Vaii Gurghiului desfașurat la finele saptamanii trecute (19-20 august). A fost o ediție marcata de…

- Organizatorii concursului apicol Nektaria au lansat inscrierile pentru cea de-a doua editie, ce va avea loc in septembrie in municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Asociatiei judetene de Apicultura Covasna, Deak Mihaly a declarat ca Nektaria este un concurs regional, ce are ca scop promovarea mierii…

- Platoul „La Fancel" din Ibanești a gazduit la finalul saptamanii trecute cea de-a XVI-a ediție a Festivalului „Vaii Gurghiului". Fiind o zona liniștita și retrasa, atmosfera a fost una revigoranta, potrivita unei zile toride de vara. Ajunși in cadrul festivalului, ne-au intampinat casuțele alegorice…

- Intr-un an in care piața laptelui de consum a sarit de pragul de 2 miliarde de lei conform datelor Euromonitor, dupa o creștere de 13,8% in valoare și 1,2% in volum, cei mai mari 14 jucatori din piața au raportat afaceri cu pana la 70% mai mari și marje ale profiturilor de pana la 8%. Cu un an in urma…

- In perioada 28-30 iulie, comuna Bala din județul Mureș gazduiește Festivalul Balafest, organizat in curtea familiei Tears Steve și Georgiana. Festivalul a pornit ca o intalnire intre prieteni și și-a pastrat specificul peste ani, cu meșteșugari autentici și atmosfera tradiționala și familiala. Participanții…

- Weekendul trecut a avut loc a V-a ediție a Festivalului de Folclor „In Gradina Dorului”, desfașurat in 22-23 iulie 2023, in Parcul Central Turda. Participanții au avut parte de spectacole populare, ateliere creative, expoziții, joc și voie buna. Citește și: Festivalul de folclor de la Turda este in…

- Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit din Sangeorgiu de Mures, traficul este restrictionat in zona incepand de astazi si pana pe 10 iulie. „La solicitarea organizatorilor,…

- Competiția are loc la acest sfirșit de saptamana in mijlocul Roșiei, localitate inscrisa in Patrimoniul UNESCO din iulie 2021. Participanții de toate varstele au parte de trei probe – Maraton, Semimaraton și Crosul de 11 km. Cel mai tanar concurent din acest an are doar noua ani și a alergat in cadrul…