Prima Dragoste lanseaza Dezbracata de greseli, piesa de debut de pe EP-ul Epigraf: Ieri te-am urat, azi nu-mi pasa, maine te caut – VIDEO ￼￼

- Sarah este unul din tinerii artiști ai noului val de talente propus de MediaPro Music și Voices Media. Trecuta deja prin filtrul concursurilor de voce destinate copiilor, unde a caștigat nenumarate premii intai, Sarah iși anunța acum intenția de a cuceri inimile ascultatorilor cu primul ei single intitulat…

- Din cand in cand, toți trecem prin momente grele. Cand totul pare ca se prabușește in jurul tau, tot ce iți trebuie este o mana care sa te ajute, poate chiar printr-o simpla mangaiere. Manuel Riva și Alexandra Stan s-au trezit, la un moment dat, intr-o serie de situații dificile, așa ca au decis sa…

- Traversam o perioada dificila din istorie, cand tot mapamondul urmarește cu intristare evenimentele din țara invecinata, Ucraina. In aceste momente, muzica și arta ne pot aduce alinare și mai ales, ne pot aduce impreuna. Tragedia din Ucraina l-a impresionat pe Randi, care a compus o piesa inspirata…

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- ANE revine primavara aceasta cu o noua piesa, Cand ma ia, cu un ritm și un vibe aparte. Piesa face parte dintr-o poveste de 2 piese care se completeaza și care ilustreaza doua perspective asupra dragostei, una realista, asa cum este in prima piesa, iar cea de a doua reprezentand o perspectiva idealizata…

- Dupa o colaborare de suucces cu ful sau si o piesa dedicata acestuia iata ca Adrian Minune se simte inspirat! Artistul a lansat de data aceasta o melodie dedicata sotiei sale la care a colaborat cu echipa de la Balakanika Records si cu talentatii Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Celebrul…

- Dupa succesul primei lansari, cantareața și compozitoarea Catalina Cara este pregatita sa lanseze cel de-al doilea single, Missing Pieces și anunța concertul de lansare al EP-ului de debut pe data de 1 martie. Missing Pieces este piesa perfecta pentru ca vocea delicata și inocenta a Catalinei sa straluceasca.…

- I-a dedicat in totalitate o piesa, fara ca el sa știe. Prima Dragoste lanseaza joi, 27 ianuarie, versiunea acustica a piesei „ Din partea ta”. Filmata intr-un decor de poveste, la MARe (Muzeul de Arta Recenta din București), artista iși canta durerea din suflet in stilul specific. „ Cand am scris piesa…