Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care cei de la PNL Iasi au arborat pe langa lege steagul unui alt stat in fata sediului din Podu Ros, cei de la PSD s-au dat si ei in stamba cu mesaje antioccidentale. La sfarsitul saptamanii trecute, puteai crede ca Ucraina si-a deschis consulat in Podu Ros sau ca presedintele ori premierul…

- Secretarul american al apararii, șeful Pentagonului, Lloyd Austin, va vizita saptamana viitoare Slovacia pentru a consolida sprijinul Washingtonului pentru flancul estic al NATO pe fondul razboiului din Ucraina.Seful Pentagonului va folosi, de asemenea, vizita pentru a discuta despre posibilitatea aprofundarii…

- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Agerpres.Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000…

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a ajuns la București Vicepresedintele SUA, Kamala Harris. Foto: whitehouse.gov Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, a sosit la București, a doua etapa a unui turneu diplomatic început în Polonia. Kamala Harris este prezenta în…

- Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, va vizita, duminica, Romania Ministrul de externe al Israelului Yair Lapid, mai 2021. Foto: Arhiva/ OREN BEN HAKOON/ AFP Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, va vizita duminica România. El se va întâlni, la București, cu premierul…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Kamala Harris va discuta la Bucuresti despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Totodata, va da din nou asigurari de sprijin al Washingtonului. Mijloacele…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se intalnește in aceasta dimineața, la ora 10.00 cu președintele Klaus Iohannis. In contextul crizei refugiaților din Ucraina vecina, miercuri seara, Ursula von der Leyen s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. “Premierul a prezentat…

- Potrivit agendei președintelui Iohannis, publicate pe pagina oficiala a Administrației Prezidențiale, intrevederea va incepe la ora 10:00 și cuprinde primire in Holul de Onoare și fotografie oficiala, convorbiri tete-a-tete și oficiale, urmate de declarații comune de presa.Informația a aparut și pe…