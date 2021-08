Prima destinație turistică mondială așteaptă 50 de milioane de vizitatori în această vară Franța spera sa primeasca in aceasta vara un numar de 50 de milioane de vizitatori straini, in principal din Europa, in contextul in care clientela internationala mai indepartata ar urma sa ramana in mare parte absenta, a declarat secretarul de stat responsabil cu Turismul, Jean-Baptiste Lemoyne. “In acest an speram sa primim 50 de milioane […] The post Prima destinație turistica mondiala așteapta 50 de milioane de vizitatori in aceasta vara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

