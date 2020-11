Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Micu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, a demisionat, luni, din funcție, dupa incendiul de sambata care a dus la moartea a unsprezece persoane, potrivit unui comunicat oficial de presa. Tragedia de sambata seara din secția ATI in urma careia zece oameni și-au…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj pe Facebook dupa incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt. ”Tragedia care a avut loc la Spitalul Județean Piatra Neamț a indoliat intreaga țara. Sunt profund indurerat de decesul pacienților de la Secția de Terapie…

