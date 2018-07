Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca nu este posibil acest lucru prin intermediul unei legi, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "După decizia Curţii Constituţionale, paşii…

- Legea 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 intra in vigoare de vineri, 6 iulie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 544/2018. Principalele modificari se aplica de la inalții funcționari – directori de direcții in unitați administrative, secretar de primarie, șef serviciu,…

- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, care asigura transpunerea prevederilor Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID…

- Ieri, 26 iunie 2018, incepand cu ora 16.00, de Ziua Drapelului National, in incinta „Arena Cugir”, a avut loc un ceremonial special, la care au luat parte: primarul Adrian Teban, viceprimarul Calin Furdui, președintele Asociației „Pro Cugir”, Aurel Voicu, directorul interimar al Casei de Cultura din…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat in aceasta seara ca Guvernul va adopta saptamana viitoare un act normativ prin care statul va acorda credite preferențiale, cu dobanda zero, persoanelor care vor sa investeasca in dezoltare personala, acoperind cheltuieli cu educația, sanatatea sau cultura. Creditele…

- Sute de persoane protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii scandeaza lozinci impotriva PSD si a judecatorilor Curtii Constitutionale. "Curtea Constitutionala a Romaniei a…

- Ei primisera terenurile in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala. Consiliul Local (CL) Huși a aprobat, in ședința ordinara pe luna aprilie, un proiect de hotarare ce viza “retragerea dreptului de folosința asupra unor…

- La inceputul lunii aprilie 2018 a fost aprobata (și publicata in Monitorul Oficial) Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitații de telemunca – prin aceasta ințelegandu-se ca salariații pot munci de oriunde din afara sediului angajatorului, cu condiția sa foloseasca tehnologia moderna (calculator,…