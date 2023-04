Stiri pe aceeasi tema

- Justiția din Santa Fe, capitala statului american New Mexico, a aprobat vineri, 31 martie, un acord de recunoaștere a vinovației asistentului Dave Halls. Acesta i-a dat pistolul cu muniție reala actorului Alec Baldwin, care apoi a omorat-o pe Halyna Hutchins in octombrie 2021, a informat agenția Reuters,…

- Un judecator din Santa Fe a acceptat vineri un acord privind o intelegere judiciara, ce ar putea sa aduca prima condamnare in procesul intentat pentru uciderea prin impuscare, in 2021, a directoarei de imagine Halyna Hutchins in timpul filmarilor din New Mexico pentru filmul western „Rust”, informeaza…

- Actorul Alec Baldwin a tras glonțul care a ucis-o pe Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza pe platoul de filmare din New Mexico al filmului „Rust” in 2021 dupa ce muniție reala a fost amestecata cu cartușe false. Armurierul Hannah Gutierrez Reed a declarat ca a incarcat glonțul real care…

- Procurorii au redus acuzațiile de omucidere involuntara impotriva lui Alec Baldwin, reducand posibila pedeapsa cu inchisoarea pe care starul de la Hollywood ar putea-o primi pentru accidentul fatal din 2021 de pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, arata documentele de acuzare, scrie Reuters. Procurorul…

- Parintii si sora Halynei Hutchins, directoarea de imagine impușcata mortal de Alec Baldwin in timpul filmarilor la pelicula ”Rust” au intentat un proces civil impotriva actorului si a altor persoane, a anuntat avocatul familiei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in anul 2021 in New Mexico pe platoul…

- In octombrie 2021, in timpul filmarilor pentru pelicula „Rust“, Alec Baldwin a tras cu o arma cu muniție reala și a ranit-o grav pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins, in varsta de 42 de ani. Femeia a fost transportata la spital, dar a murit din cauza ranilor. Regizorul Joel Souza a fost și el ranit,…

- Actorul american Alec Baldwin va fi pus sub acuzare pentru ucidere din culpa, dupa ce a impușcat-o involuntar pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platourile de filmare a peliculei Rust, potrivit BBC News. La 21 octombrie 2021, aceasta filmare intr-o ferma din Santa Fe (New Mexico) a luat…

- Oficialii din New Mexico intenționeaza sa anunțe joi daca vor continua urmarirea penala impotriva lui Alec Baldwin sau a altor persoane in cazul impușcarii fatale a unui operator de filmare pe platoul de filmare al filmului western „Rust”, potrivit Reuters.