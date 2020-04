Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce priveste colegiile, unde portul mastii va deveni "obligatoriu", unitatile de invatamant vor fi redeschise numai in departamentele cel mai putin afectate de COVID-19, a spus Edouard Philippe in fata deputatilor francezi, adaugand ca o decizie privind liceele va fi luata la "sfarsitul lui…

- Guvernul francez a comandat ''peste un miliard'' de masti sanitare, in special din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19, a anuntat sambata ministrul sanatatii Olivier Veran, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns in Franta la 37.575 si inca 319 decese au fost consemnate in…

- Tarom suspenda toate zborurile interne și pe cele spre Franța și Germania, pentru 14 zile Compania de stat Tarom anunța ca suspenda toate cursele interne, incepand de miercuri, precum și zborurile catre și dinspre Franța și Germania, ca urmare interdicției impuse de autoritați. Potrivit unui anunț…

- Compania franceza Kering, care mai detine casa de moda italiana Gucci, a anuntat ca marcile Saint Laurent si Balenciaga vor produce masti chirurgicale in atelierele lor, imediat ce vor primi materiile prime, potrivit Bloomberg. Stocurile de masti de protectie au scazut drastic in Franta, iar medicii…

- Vanzarea de paracetamol, recomandat pentru a combate simptomele cauzate de coronavirus este, mai nou, restrictionata in farmaciile din Franta si Marea Britanie. Paracetamolul nu se mai poate cumpara nici pe internet. Doar farmaciștii il pot vinde, dar cu masura: o cutie pentru o persoana fara simptome…

- "De la finalul zilei de luni, 16 martie, Grupul Renault va opri toate operatiunile de productie din Franta pentru a-si proteja angajatii in contextul pandemiei de Covid-19, respectand masurile anuntate de guvernul francez", a anuntat compania. Inchiderea temporara vizeaza 12 situri si 18.000…

- In Germania, peste 1150 de persoane sunt infectate cu coronavirus. Primul cetațean german a fost ucis de virus in timpul unei calatorii in strainatate. Este vorba de un barbat de 60 de ani care a murit duminica, in Egipt, din cauza unei boli respiratorii cauzate de coronavirus, potrivit berlinspectator.com.…

- Facebook își regândește planurile pentru moneda digitala, dupa ce s-a lovit de rezistența autoritaților de reglementare, anunța BBC. Compania analizeaza acum un sistem cu versiuni digitale ale valutelor consacrate, inclusiv dolarul și euro, potrivit Bloomberg și site-ul tehnologic The Information.…