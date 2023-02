Prima cerință pentru intrarea României în OCDE: privatizarea spitalelor Parteneriatele public-privat și guvernanța corporativa sunt unele dintre condițiile aderarii Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Pentru inceput, experții OCDE se vor concentra pe un proiect-pilot de parteneriat public privat in construcția unui spital regional. Practic, acest tip de parteneriat, cat și guvernanța corporativa inseamna privatizarea managementului companiilor și instituțiilor de stat, […] The post Prima cerința pentru intrarea Romaniei in OCDE: privatizarea spitalelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

