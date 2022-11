Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Catalin Toma a declarat vineri, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea, ca spera ca in luna ianuarie 2023 sa devina funcțional serviciul de operare pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Haret. Acesta a precizat ca serviciul se afla in licitație, faza de…

- Mai mult de opt din zece mame si gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la scoala, iar patru din zece acceseaza doar medicina de familie pe durata sarcinii, releva un studiu al Organizatiei Salvati Copiii privind situatia mamelor/gravidelor adolescente din Romania prezentat, ieri , la Senat, intr-o…

- Premierul Nicolae Ciuca a tras un semnal de alarma dupa ce proiectul privind constructia de hidrocentrale mici pe arii protejate a fost declarat neconstitutional. Daca legea nu va fi aprobata, sute de milioane de euro au fost investiți degeaba.Este vorba despre trei centrale aflate pe raurile…

- Centrul de Cultura și Arta Timiș inițiaza proiectul comunitar „Teatrul Cetații”, conceput de Liliana Laichici, prin care se dorește accesul mai multor comunitați la teatrul independent, printr-un parteneriat cu asociația culturala „Arte-Factum”. Proiectul iși propune spectacole urmate de sesiuni O&A…

- Incepand cu luna martie a anului curent, au demarat lucrarile de construcție a cladirii care va deservi Spitalul Oncologic Tirgu Mures. Spitalul Oncologic Tirgu Mureș va oferi servicii integrate de medicina preventiva si curativa, alaturi de consilierea psihologica si spirituala, fara a face nicio discriminare…

- Primarul Mircia Gutau a semnat luni, 3 octombrie, Contractul de lucrari pentru proiectul cu finantare europeana ”Dezvoltare locala in comunitati marginalizate. Componenta 1 – Colonie Nuci”. Lucrarile – ce vor afecta o zona de aproape 60.000 mp si in care traiesc aproximativ 1.400 de locuitori – constau…

- Proiectul de revitalizare urbana a curtilor interioare din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, intitulat "Inima orasului", va fi finalizat in primavara anului viitor, anunta autoritatile locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- “O veste excelenta! A fost aprobat proiectul de finanțare, in valoare de 9 milioane de euro, pentru Memorialul „Inchisoarea tacerii” Ramnicu Sarat și Centrul educațional privind Comunismul in Romania. Penitenciarul de la Ramnicu Sarat este unul dintre cele mai dure puncte ale represiunii comuniste.…