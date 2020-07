Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala a fost inaugurata, in premiera culoarul unic pe care circula atat tramvaiele, cat si autobuzele, totul fiind posibil dupa modificarea Codului Rutier. Cele doua mijloace de transport in comun au si statii comune unde calatorii pot schimba tramvaiul cu autobuzul si invers. Primarul general,…

- Autor: Cornel NISTORESCU Au fost ani in care am scris de nenumarate ori despre Mugur Isarescu. De la publicarea fotografiei in care se afla cu grupul tinerilor comuniști aflat in vizita, in 1989 la „ leader bien–aime et bien respecte” Kim Ir Sen, in Coreea de Nord. De atunci, sistemul il pregatea…

- Spitalul de Copii Marie Curie din București are mai multe cazuri de coronaviurs. Alerta s-a dat dupa ce o asistenta a fost confirmata pozitiv cu Covid-19. Alte patru patru cadre medicale sunt infectate. Informația a fost confirmata de managerul unitații medicale.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, sensul catre Capitala, la kilometrul 58, in apropierea comunei Lehliu, judetul Calarasi, a fost aplicata deviere a circulatiei din banda doi in banda unu, fiind instalata semnalizare…

- Primul computer tomograf care depisteaza pe loc COVID-19 a ajuns in dotarea Institutului Național „Matei Balș”, iar altul va fi montat la Centrul Medical Caraiman din București. Investiția de aproape un milion de euro, a fost platita de catre Primaria sectorului 1, din Capitala. Citește ediția de mai…

- Autoritatile italiene au repetat in ultimele zile, temandu-se de o relaxare a comportamentului odata cu vremea frunoasa si vacanta de Paste, ca "nu trebuie sa lasam garda jos" impotriva virusului. "Urgenta nu s-a terminat. Pericolul nu a disparut. Ne asteapta in continuare cateva luni dificile,…

- Un numar de noua cadre medicale de la Spitalul „Sfantul Ioan” din București sunt in izolare la domiciliu, dupa ce s-au infectat cu noul tip de coronavirus, a declarat, pentru MEDIAFAX, conducerea unitații sanitare.Conform sursei citate, cinci asistenti, trei brancardieri si un medic radiolog…