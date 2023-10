Prima asociație de proprietari din Craiova obține reducerea impozitului cu 50% Primele blocuri care vor beneficia in 2024 de reducerea impozitului sunt din cartierul craiovean Valea Roșie. Reprezentanții asociației de proprietari au depus deja documentele necesare reducerii cu 50% a impozitului pe o perioada de trei ani. Aceasta dupa ce au zugravit fațadele. Este cunoscut faptul ca Primaria Craiova a aprobat o reducerea cu 50 % a impozitului pe cladirile rezidențiale, pe o perioada de 3 (trei) ani consecutivi, pentru acei proprietari care aleg sa-și refaca fațadele. Initial, daca ne aducem aminte, craiovenii au fost anuntati in vara anului 2021 ca trebuie sa zugraveasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

