Prim-vicepreşedintele Iranului, testat pozitiv cu coronavirus. Autoritățile au anunțat 15 decese într-o zi Iranul este a doua cea mai afectata țara dupa China, inaintea Italiei. Virusul din China a afectat mai multe persoane aflate la conducerea tarii. Un parlamentar ales in urma scrutinului din 21 februarie si unul dintre consilierii ayatohalui a murit din cauza coronavirusului. Prim-vicepreședintele Eshaq Jahangiri a fost testat pozitiv și a intrat sub tratament. Deocamdata informația nu a fost confirmata oficial, insa a fost preluata de agențiile de presa din intreaga lume. Ca masura de precauție, autoritațile au anulat rugaciunile de vineri in toate capitalele provinciilor din țara. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

