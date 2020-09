Prim-ministrul Orban se implică în furnizarea apei calde și căldurii în București Caldura și apa calda sunt o problema in Capitala, iar noul primar, Nicușor Dan, va trebui sa o rezolve cu prioritate. Ludovic Orban, prim-ministrul, i-a transmis acestuia ca Elcen, furnizorul de apa calda și caldura, nu are bani pentru a cumpara combustibil. Prim-ministrul i-a cerut primarului ales sa faca o analiza a datoriilor de la Primarie pentru ca Elcen nu va putea cumpara combustibil pentru a produce apa calda și caldura daca nu va primi bani. In declarația facuta la B1 TV, prim-ministrul a aratat ca Primaria trebuie sa iși achite datoriile. „Eu pot sa va spun ca astazi datoriile sunt de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

