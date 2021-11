Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a lansat un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului. Intr-un mesaj postat pe un grup intern al PNL, Turcan susține ca…

- Situația pandemica din Romania care escaladeaza in fiecare zi noi recorduri in privința numarului de infectați și de decese zilnice a devenit subiect de reportaj pe marile agenții de știri ale lumii. Jurnaliștii de la “Reuters” au realizat un material la o firma de servicii funerare din Ploiești, unde…

- Ioana Mihaila, ministrul USR propus pentru inca un mandat la ministerul Sanatații nu a știut cați oameni au murit in cea mai neagra zi a pandemiei. Ea l-a acuzat pe premierul demis Florin Cițu ca “i-a faultat” toate soluțiile propuse pentru prevenirea valului 4, deoarece prim-ministrul Florin Cițu “nu…

- Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu a vorbit, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina, despre declarația de presa pe care urmeaza sa o faca președintele Klaus Iohannis, la ora 18.15. Jurnalista Catalina Porumbel l-a intrebat pe jurnalistul Sorin Roșca…

- Premierul demis Florin Cițu și-a laudat echipa, dar și pe el, sambata, pentru treaba “bine facuta”, dupa ce agențiile de rating S&P și Moodys au confirmat ratingul Romaniei. Cițu a susținut, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca “bunastarea se simte deja”, Romania avand cea mai mare crestere…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila s-a vaccinat marți dimineața cu a treia doza de vaccin. El a anunțat ca pana azi dimineața, pe platforma erau deja inscriși aproximativ 12.000 de romani. Cseke Attila a primit a treia doza la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta…