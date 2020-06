Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei paciente diagnosticate cu infecție cu COVID-19 la nivel național – toate avand și alte probleme medicale – și-au pierdut viața. Bilanțul deceselor in randul unor persoane confirmate oficial cu noul coronavirus la nivel național crește, astfel, la 1144. Grupul de Comunicare Strategica anunța,…

- Totodata, Institutul Național de sanatate Publica a venit cu o noua serie de recomandari privind prioritizarea testarii pentru infecția cu noul coronavirus. Institutul Național de sanatate Publica a actualizat zilele trecute definiția de caz pentru Covid-19 – boala cauzata de infecția cu noul coronavirus…

- INSP a modificat „Metodologia de supraveghere a COVID-19” si clarifica cand se poate declara decesul de noul coronavirus. Astfel, daca o persoana este suspectata ca ar fi murit de COVID-19 se vor recolta probe necroptice. Foarte important: decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit…

- Temutul virus aparut in China a luat prin suprindere multe tari, dar parca la o mare putere precum Marea Britanie nu se astepta aproape nimeni sa fie surprinsa in ofsaid. O ancheta publicata de BBC arata ca Guvernul britanic nu a reușit sa includa articole cruciale de echipament personal de protecție,…

- Un studiu oficial arata ca aproape jumatate dintre noile infecții cu COVID-19 detectate in Italia luna aceasta au avut loc in aziluri de batrani.Cercetatori de la Institutul National de Sanatate (Iss) au analizat un esantion de 4.500 de cazuri raportate in perioada 1-23 aprilie si au constatat ca 44,1…

- Gilead Sciences a facut publice primele rezultate ale testarii antiviralului remdesivir pe bolnavii de COVID-19. Conform Business Insider, starea a peste doua treimi din pacienții care iau parte la studiu s-a imbunatațit dupa administrarea medicamentului, facand remdesivirul cel mai promițator remediu…

- Avocatul Poporului recomanda Ministerului de Interne luarea unor masuri pentru protectia persoanelor din centrele de varstnici si a celor cu dizabilitati care nu sunt institutionalizate. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, masurile pentru protectia persoanelor vulnerabile au fost solicitate…

- In incercarea de a-i incuraja pe indieni sa ramana in forma in timpul perioadei de 21 de zile de carantina, premierul Narendra Modi ofera cetatenilor Indiei ponturi despre yoga si inregistrari video in care exerseaza diverse posturi, relateaza marti agentia DPA. "Nu sunt nici expert in fitness, nici…