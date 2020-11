Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul australian Scott Morrison a denuntat luni cu manie o postare "scandaloasa" pe Twitter a unui purtator de cuvant al guvernului chinez si a cerut Beijingului sa-si ceara scuze in mod oficial, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Avocatul lui Maradona, Matias Morla, si purtatorul de cuvant al argentinianului, Sebastian Sanchi, au confirmat, miercuri, decesul fostului fotbalist. “A murit Diego”, a declarat Sanchi pentru agentia Efe, potrivit news.ro. Citește și: Coordonatorul campaniei de vaccinare face noi precizari!…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care efectueaza in prezent un turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI,…

- Teheranul a anuntat vineri sanctiuni impotriva ambasadorului SUA in Irak, Matthew Tueller, acuzat ca a comis acte ''teroriste'' impotriva intereselor iraniene, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe iranian publicat la scurt timp dupa anuntarea de noi sanctiuni americane impotriva Iranului,…

- "Ea s-a dus la spital ieri (miercuri) seara", apoi "a trecut la terapie intensiva", a declarat aceasta purtatoare de cuvant pentru AFP. "Ea este constienta si comunica. Situatia sa este relativ OK", a adaugat purtatoarea de cuvant. Fostul premier belgian a anuntat sambata pe Twitter un test pozitiv…

- Alexander Schallenberg, ministrul austriac de Externe, a fost testat pozitiv cu coronavirus și plasat in izolare, a anunțat sambata purtatorul sau de cuvant. Dl. Schallenberg, a informat purtatorul de cuvant, a primit rezultatul testului vineri dupa amiaza. Nu avea pana in acel moment niciun fel de…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii este "complet inacceptabila" si condamna acest fapt, vorbind de nevoia unei anchete minutioase si impartiale in acest caz. "Condamn cu fermitate otravirea liderului opozitiei ruse, Navalnii, cu neurotoxina…