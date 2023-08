Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, a fost vazut joi la Sankt Petersburg, unde s-a intalnit cu un demnitar african, in marja summitului Rusia - Africa, potrivit relatarilor asociate gruparii de mercenari.

- Pentagonul a anunțat joi, la aproximativ doua saptamani dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, ca mercenarii ruși nu mai participa ”in mod semnificativ” la operatiunile de lupta in Ucraina, relateaza AFP. ”In acest stadiu, nu vedem fortele Wagner participand intr-un mod semnificativ la operatiunile…

- Armata ucraineana și polițiștii de frontiera au amplasat 30 de campuri de mine antitanc la granița cu Belarus la finalul lunii iunie, a anunțat joi, 13 iulie, comandantul Forțelor Mixte ZSU, Serghei Naev, potrivit serviciului in limba rusa al BBC."Ințelegem ca nu vom avea nevoie de linia frontierei…

- O coloana lunga de mercenari Wagner, fara echipament greu, se deplaseaza pe autostrada M4 spre Moscova, insoțita de poliție. In convoi sunt autobuze cu numere de Belarus. Mercenarii companiei militare private a lui Evgheni Prigojin ar fi inceput sa se redistribuie din taberele din regiunea Lugansk.…

- Rusia va fi ”mai puternica” dupa rebeliunea esuata a grupului Wagner, care a zguduit puterea rusa saptamana trecuta, a dat asigurari vineri, 30 iunie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit News. ”Rusia a iesit intotdeauna mai puternica din toate dificultatile (…) Asa va fi si de aceasta…

- Serviciul de contrainformatii din Lituania a afirmat miercuri ca un pasaport gasit de autoritatile ruse in biroul din Sankt Petersburg al lui Evgheni Prigojin a fost folosit de o sosie a acestuia, transmite Reuters. Persoana respectiva a intrat in 2020 in Lituania, unde a incercat sa provoace tulburari,…

- Un deputat rus de rang inalt, care a fost implicat intr-o serie de negocieri dupa debutul invaziei in Ucraina, a cerut, luni noaptea, o armata profesionista de șapte milioane de oameni pentru a se asigura ca nu este nevoie de grupuri de mercenari pentru securitatea țarii, transmite Hotnews . Parlamentarul…

- Șeful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a transmis luni primul mesaj dupa ce a abandonat marșul spre Moscova sambata. Prigojin a fost vazut ultima oara cand a parasit Rostov-pe Don.