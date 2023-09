Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, dealerul și prietenul lui Vlad Pascu, a mai avut in trecut probleme cu legea. Tatal sau a cerut un ordin protecție impotriva fiului sau, a fost prins cu canabis, dar s-a renunțat la urmarirea penala. La fel s-a intamplat și intr-un dosar, potrivit caruia Tudor a fost prins avand in posesie…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip video pe Instagram, noaptea trecuta in care apare in mijlocul…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Și jandarmii au gasit alte persoane care au intrat la festival cu droguri.

- Metrorex anunta ca circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 5 se desfasoara in sistem pendula, dupa ce a fost intrerupta din cauza unei probleme tehnice la sistemul de siguranta a traficului, potrivit news.ro.Metrorex a informat joi ca, incepand cu ora 10:45, circulatia trenurilor de metrou…

- Al doilea dosar a fost inchis, printre altele, din cauza cantitatii mici de droguri, dar si a ”atitudinii sincere” de la momentul constatarii faptei. Un dosar similar a fost deschis si in ziua accidentului, ceea ce, conform DIICOT, ”nu semnifica formularea unor acuzatii impotriva unei/unor persoane,…

- Dupa o relație tumultoasa, care s-a terminat la tribunal, cu ordin de restricție, Adriana Bahmuțeanu și-a gasit liniștea in brațele lui George Restivan. Cei doi s-au casatorit, in secret, in urma cu cateva luni. Evenimentul a fost unul restrans, fiind alaturi doar de cei doi nasi de cununie si de preotul…