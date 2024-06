Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu s-a prezentat astazi la proces in fața noului complet de judecata. Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a ucis in vara anului, in stațiunea 2 Mai, trecut doi studenți la Geografie, in timp ce se deplasa cu mașina catre Constanța, s-a prezentat astazi la proces, unde le-a cerut scuze parinților…

- Fosta judecatoare din procesul lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, a avut o prima reacție, dupa ce a fost mutata de la Mangalia la Constanța și nu va mai judeca procesul lui Vlad Pascu. In ciuda numeroaselor gafe pe care le-a facut, magistratul nu ințelege nici acum supararea parinților victimelor. Consiliul…

- Premierul Marcel Ciolacu li s-a adresat, miercuri, cu „onorata instanța” participanților la un eveniment organizat la Constanța. „E din ciclul gafelor care se mai fac”, a spus apoi razand, cand a realizat ca trebuia sa citeasca, de fapt, „onorata asistenta” de pe hartia pe care avea scris discursul.…

- Un fost șef de poliție din Constanța a fost prins conducand haotic pe strazile din județ. El a refuzat testarea pentru alcool și droguri, așa ca s-a ales cu dosar penal. „La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, in jurul orei 18.46,…

- O femeie care a facut interventii chirirgicale estetice fara a avea calitatea de medic este cercetata de politistii din Bucuresti. Femeia practica injectari cu acid hialuronic si alte proceduri, la sedii fara autorizatie din Capitala si Constanta. ”Astazi, 27 martie 2024, politistii Directiei Generale…

- Traficantii de droguri nu mai pot primi pedepse cu suspendare. A fost promulgata „Legea 2 Mai”, dupa numele localitații in care s-a produs accidentul comis de Vlad Pascu. Pedepsele vor fi de la trei la zece ani de inchisoare. Anul trecut, aproape jumatate din traficanti au primit condamnari cu suspendare.…

- Soferii ar putea fi testati toxicologic direct in ambulanta. Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatatii, soferilor implicati in evenimente rutiere li se pot recolta probele biologice in spitale, in serviciile de medicina legala, dar si in ambulantele SMURD. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1252/2024…