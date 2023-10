Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis a prezentat pe site-ul indrumari-juridice.eu primele imagini ale accidentului din stațiunea 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit iar alții au fost raniți dupa ce au fost spulberați cu mașina de Vlad Pascu, un șofer care s-a ur

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat, vineri 29 septembrie, ca imaginile camerelor de supraveghere ale accidentului din 2 mai, in care doi tineri au fost loviți și uciși de Vlad Pascu, aratau ca tinerii mergeau in afara parții carosabile. „Imaginile surprinse de catre camerele de supraveghere arata clar…

- Apar noi detalii in cazul lui Vlad Pascu pentru care procurorii au extins urmarirea penala. La audieri Vlad Pascu a aratat cu degetul spre Tudor Duma, cel care ar fi facut rost de droguri, dar și spre „Lopata”, un alt tanar prins ca livra droguri. Membrii grupului luau droguri prin intermediul unor…

- Vlad Pașcu ar fi fost prins in timp ce consuma substanțe interzise intr-un parc de langa școala unde invața, in 2017, potrivit Realitatea Plus.Adolescentul a chiulit de la ore in ziua respectiva, iar jandarmii l-au prins intr-un parc in timp ce avea asupra lui o țigara care conținea substanțe interzise,…

- Deși polițiștii și procurorii l-au avut de mai multe ori la degetul mic, l-au lasat de fiecare data sa scape. Urmariți un material realizat de colegii noștri Sorin Ciobanu, Theodor Draghici și Andre Rotaru.

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, omorand doi dintre ei, era un adevarat impatimit al vitezei.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat pe litoral rupe tacerea: Nu l-aș atinge nici macar cu o palma pe puștiul asta teribilist Vlad Pascu iși…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…