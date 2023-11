Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul Galați, formație care ocupa locul 10 in clasamentul din Superliga, a transmis un mesaj, in urma deciziei luate miercuri, 1 noiembrie 2023, de patronii elvețieni de la Ringier, care au comunicat ca ediția tiparita a Gazetei Sporturilor nu va mai aparea. Gazeta ar fi implinit un secol de existența…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- O etapa a Campionatului de Rally Sprint 2023 se va desfașura, in premiera, la Bistrița, in 21 octombrie. Sunt invitați sa se inscrie și piloții amatori. In competiția oficiala participa și tanarul pilot in varsta de doar 14 ani – Vladimir Orza, vicecampion la Juniori in 2022, fiul regretatului președinte…

- REȘIȚA – … de catre noua pictori acuareliști care, impreuna, au realizat o lucrare in acuarela de 9/1,14m, cea mai mare de pana acum din țara. S-a intamplat la București, cand fiecare artist a pictat cate o cladire reprezentativa din capitala pe o porțiune de un metru a lucrarii mari. Evenimentul a…

- Universitatea de Vest din Timișoara a primit Diploma Onorifica de Excelența in semn de recunoaștere pentru rolul Universitații de Vest din Timișoara, catalizator central al sistemului academic, al transformarii educației in Banatul istoric, al inițiativelor, acțiunilor și inovarii in cele mai diverse…

- Pentru al treilea an consecutiv, festivalul „Launmomentdat in curte” revine in perioada 6-8 octombrie, la Faber in Timișoara, pentru a oferi publicului o experiența muzicala aparte. Acest festival aduce in prim plan muzica alternativa și artiștii locali, iar intrarea este libera. Printre artiștii care…

- Timișoara creeaza un eveniment special gandit pentru celebrarea celei mai bine vandute solista din istoria Balcanilor, cu peste treizeci de milioane de albume comercializate in lumea intreaga, Lepa Brena. Aceasta revine la Timișoara, pentru a canta in Capitala Europeana a Culturii 2023. Supranumita…

- Miercuri seara, la Ambasada (Faber), in Timișoara a avut loc un eveniment special prilejuit de implinirea a zece ani de la moartea lui Oscar Berger, fost regizor, cineast, director al ziarului Timișoara și unul dintre jurnaliștii implicați in transformarea post-revoluționara a Romaniei. In cadrul acestui…