- Rusoaica Sofia Sapega, prietena jurnalistului belarus de opozitie Roman Protasevici, a fost gratiata de presedintele Aleksandr Lukasenko si predata Rusiei miercuri, la o luna dupa ce a fost condamnata la sase ani de inchisoare, transmite agentia EFE.

- Kremlinul a afirmat luni, 29 mai, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca in domeniul controlului armelor a aparut un "vid", ca urmare a deteriorarii relatiilor dintre o serie de state, pretinzand insa ca nu Rusia este vinovata pentru aceasta situatie, informeaza Reuters.Dmitri Peskov…

- Rusia a inceput sa transfere arme nucleare tactice in Belarus, a declarat joi dupa-amiaza presedintele acestei tari, Aleksandr Lukasenko, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si NATO din cauza conflictului militar din Ucraina."Transferul armelor nucleare a inceput", a declarat Aleksandr Lukasenko,…

- Dupa ultimele zvonuri potrivit carora ar fi grav bolnav, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a aparut in public, spunand ca „nu are de gand sa moara”, iar lumea „sa se calmeze”. „Cineva s-a gandit ca am de gand sa mor? Calmați-va. Nu am de gand sa mor. Liniștiți-va. Inca o sa va chinuiți cu mine…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, care nu a mai fost vazut in public din 8 mai, nu a aparut duminica la o ceremonie in capitala Minsk, declanșand speculații ca liderul este grav bolnav, potrivit The Guardian.Președintele belarus a lipsit de la o ceremonie anuala din Minsk.

- Vladimir Putin i-a spus lui Bill Clinton, cu trei ani inainte de a anexa ilegal Crimeea, ca nu se simtea legat de Memorandumul de la Budapesta, care fusese incheiat de fostul lider rus Boris Eltin si care garanta integritatea teritoriala a Ucrainei, a dezvaluit fostul presedinte american, care sustine…

- Seful instalat de Rusia in Donetk, regiune ucraineana controlata partial de Moscova, s-a intalnit cu presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, marti, la Minsk, declarand ca s-a discutat despre modalitati de stimulare a comertului, informeaza miercuri Reuters.

- O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat arme nucleare pe teritoriul unor aliati europeni.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ridicat de mult timp problema stationarii de arme nucleare tactice in Belarus, a adaugat…