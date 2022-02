Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de persoane au venit de la Chisinau la Iasi cu un tren care a efectuat o cursa speciala, majoritatea acestora urmand a se imbarca in avioane de pe Aeroportul International Iasi. Oamenii se tem pentru viata lor dar si pentru a celor dragi lasati acasa la Odesa, in Ucraina: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/26-feb-ora-16-Vox-refugiati-Iasi.mp3…

- Autoritațile de drept din Republica Moldova și cele din Marea Britanie discuta în vederea extradarii unor cetațeni ai Republicii Moldova, cautați de procurorii moldoveni, precum Veaceslav Platon, Gheorghe Cavcaliuc și Constantin Botnari. Declarații în acest sens au fost facute de Steven…

- Drama la Deleni, judetul Iasi, dupa ce un sofer ar fi accidentat un copil de 11 ani pe raza comunei. Deocamdata, soferul este cercetat pentru vatamare din culpa. Exista insa un semn de intrebare, cel putin din partea cadrelor medicale ajunse la fata locului: de ce masina si soferul implicati in accident…

- Astazi, 24 ianuarie,2022, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionița a deps un buchet de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Chișinau, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Române. „… Dupa cum știm, acum 163 de…

- Gazprom-ul rusesc a expediat o sesizare în adresa Republicii Moldova, în care suntem atenționați despre riscul sa fim deconectați de la gaz. În acest context, deputatul PAS, Radu Marian ofera un detaliu privind atitudinea gicantului rus în raportul cu țara noastra, transmite…

- Totul a avut loc intr-o gradinița din satul Cucoara, regiunea Cahul.Intervenția nu a fost deloc ușoara, doua echipe fiind nevoite sa intervina pentru a duce la bun sfarsit misiunea.Specialiștii au stabilit ca șerpii nu sunt veninoși și nu reprezinta pericol, insa ei are trebui sa se afle intr-un mediu…

- La data de 5 ianuarie curent, a fost reținut în flagrant un cetațean al Tadjikistanului cu vârsta de 42 ani și o cetațeanca a Ucrainei de 39 de ani, în timp ce urmau sa realizeze droguri de tip heroina, transmite deschide.md. Reținerea celor doi a avut loc datorita intervenției…

- Maia Morgenstern are o poveste de viața parca rupta din filme. Actrița a trecut prin mai multe incercari inainte ca sa devina celebra și nu se da la o parte sa vorbeasca despre ele, cand are ocazia. Maia Morgenstern a facut cateva dezvaluiri neașteptate, in cadrul podacastului „Trup și suflet”, gazduit…